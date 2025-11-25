 Aller au contenu principal
Nikkei : timide rebond de 0,07% vers 48.660
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 09:59

Le Nikkei entame la semaine (c'était férié lundi au Japon) par un timide rebond de 0,07% vers 48.660, ce qui marque une simple stabilisation après une chute de -2,4% vendredi.
Le cycle de consolidation n'est pas invalidé et le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 48.140 du 18 octobre, puis 45.778Pts du 3 octobre.

