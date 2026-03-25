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Nikkei : seconde séance de hausse, teste 54.000 en intraday
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 10:33

Seconde séance de hausse impulsive à Tokyo ( 2,87% à 53.750) sur de nouvelles perspectives de paix (toujours aux conditions dictées par les Etats Unis et Israël) avec une annonce de Trump faisant état du renoncement iranien à fabriquer "la bombe" (ce qui est déjà le cas depuis 47 ans !).

Le Nikkei qui venait de perdre -6,8% en 2 séances enregistre un rebond technique de 4,3% qui permet de refermer le "gap" des 53.190 du 20 mars mais ne suffit pas à invalider l'ébauche d'une E/T/E qui s'est confirmée avec la franche cassure lundi du plancher des 52.730E (ligne de cou) : l'indice revient en effet au niveau de la seconde "épaule" (et pourrait même aller jusqu'à 54.340 sans remettre en cause la configuration).

Le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

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