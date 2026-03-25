Nikkei : seconde séance de hausse, teste 54.000 en intraday
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 10:33
Le Nikkei qui venait de perdre -6,8% en 2 séances enregistre un rebond technique de 4,3% qui permet de refermer le "gap" des 53.190 du 20 mars mais ne suffit pas à invalider l'ébauche d'une E/T/E qui s'est confirmée avec la franche cassure lundi du plancher des 52.730E (ligne de cou) : l'indice revient en effet au niveau de la seconde "épaule" (et pourrait même aller jusqu'à 54.340 sans remettre en cause la configuration).
Le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.
A lire aussi
-
"Ce sont des centaines, voire des milliers de messages": depuis le début de la guerre en Iran, des fabricants ukrainiens d'intercepteurs de drones disent être assaillis de demandes émanant du Moyen-Orient et attendre le feu vert de Kiev pour exporter. L'invasion ... Lire la suite
-
Traditionnellement considérés comme des valeurs refuges, l'or et l'argent ont vu leurs prix chuter nettement avec le conflit au Moyen-Orient, effaçant la majeure partie des gains record accumulés depuis le début de l'année. Une dynamique à première vue paradoxale... ... Lire la suite
-
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'est dit mercredi "prêt" à mettre en place un nouveau déstockage de pétrole "si et quand ce sera nécessaire", au 26e jour de la guerre au Moyen-Orient qui fait flamber les prix des hydrocarbures. Ces déclarations ... Lire la suite
-
Les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées et automatisées notamment du fait de la révolution de l'IA, causant des dommages majeurs aux entreprises, alerte le réassureur Munich Re dans une étude publiée mercredi. "Si la cybercriminalité était un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer