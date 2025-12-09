Nikkei : seconde séance de hausse marginale ( 0,14%) malgré un puissant séisme
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 09:48
L'indice reste en capacité d'aller combler le "gap" des 50.954 du 13/11 mais en cas de rechute sous 50.000 (support oblique moyen terme) le comblement du "gap" des 48.140 du 17 octobre serait le prochain objectif technique.
A lire aussi
-
Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivent mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, où sept civils cambodgiens et trois soldats thaïlandais sont morts au total selon de nouveaux bilans. Les deux pays voisins ... Lire la suite
-
L'Union européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence. La démarche ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE ... Lire la suite
-
D'abord, un puissant rugissement pétrifie la forêt. Puis au loin, derrière les teks et les acacias rosis par le soleil couchant, émerge la silhouette d'une lionne. Elle s'approche lentement de la route, se frotte à un arbre puis se couche, nonchalante, entre deux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer