Nikkei : seconde séance de consolidation marginale, bilan de 2,7% hebdo
16/01/2026

Le Nikkei finit la semaine sur une seconde séance de consolidation (-0,35% à 53.936 après un rallye de 8% entre le 1er janvier et le 14 : le bilan hebdomadaire demeure cependant très positif avec un gain de 2,7%

Le "gap" des 53.814 est refermé depuis jeudi et l'indice a réitéré son "plus bas" de la veille en séance à 53.707 : la tendance haussière n'est pas invalidée : le prochain objectif à la hausse se situe vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

