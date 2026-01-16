Nikkei : seconde séance de consolidation marginale, bilan de 2,7% hebdo
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 09:41
Le "gap" des 53.814 est refermé depuis jeudi et l'indice a réitéré son "plus bas" de la veille en séance à 53.707 : la tendance haussière n'est pas invalidée : le prochain objectif à la hausse se situe vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
