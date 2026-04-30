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Nikkei : second repli de -1%, à 59.285, vise le 'gap' des 57.980
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:34

Tokyo aligne un second repli de -1%, à 59.285 : le Nikkei visera le 'gap' des 57.980 du 14 avril, plombé par des taux remontés à 2,529%, pour la première fois depuis mi-juin... 1997.
N'oublions pas que le Nikkei est parvenu à inscrire un record à 60.904 lundi avec des taux à 10 ans à 2,39%, comme si l'inflation et les risques de pénurie de carburant n'avaient aucune importance pour les entreprises et les consommateurs nippons ! .
Une clôture sous 59.600 indique une fragilisation de la tendance avec plusieurs "gaps" à combler et notamment ceux laissé béants à 58.765 (du 13 avril), puis 53.916 du 7 avril.

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