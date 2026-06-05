Nikkei : second repli de -1,3% mais gain hebdo de 0,4%

Le nikkei aligne une seconde séance de repli de -1,3% d'affilée mais inscrit un nouveau record de clôture hebdo à 66.588 et aligne ainsi une 6ème semaine consécutive de hausse.

L'indice vient de combler le "gap" des 66.748Pts du 2 juin et devrait revenir s'appuyer sur la zone des 65.150Pts.

Le Nikkei avait franchi le cap des 36% annuel mercredi retombe à 32,7% depuis le 1er janvier,

Le Nikkei a également vu sa capitalisation multipliée par 2,2 depuis le 7 avril 2025, le doublement le plus rapide depuis 20 ans.