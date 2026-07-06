Nikkei : séance 'flat', teste sans succès les 70.400

Le Nikkei entame la semaine sur un repli millimétrique de -0,01% à 69.637 à l'issue d'une séance moins volatile que celle de vendredi et qui s'est inscrite au sein de la fourchette 68.900/70.380.

Les fabricants de semiconducteurs continuent de subir des prises de bénéfices : la tendance se fragilise, le support court terme des 69.200 puis celui des 68.400 (qui correspond à l'ex-zénith du 4 juin) pourraient être menacés.

En remontant près de 70.000 ce lundi, le Nikkei se redonne de la marge avant de menacer le support oblique des 66.300.