Nikkei : s'envole de près de 3% vers 55.240Pts.
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:00
La configuration court terme ressemble de plus en plus à une E/T/E: mais pourrait être invalidée au-delà de 55.3100.
En cas de rechute ultérieure sous 52.730E (ligne de cou), le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.
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