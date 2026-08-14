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Nikkei : s'envole de 2% à l'ouverture, teste 69.600 puis retombe vers 68.700
information fournie par Zonebourse 14/08/2026 à 09:29
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C'est un 4 sur 4 à la hausse pour la bourse de Tokyo cette semaine : le Nikkei termine la semaine sur un gain de 0,6% à 68.715 (et 4,6% en cumulé), après avoir affiché jusqu'à 2,2% en matinée et testé 69.610, un plus haut depuis le 7 juillet.

Le Nikkei en termine juste en dessous des 68.800 (ex zénith du 15 juillet dernier) qui peut être considérée comme une résistance déterminante.

Elle a été brutalement -et tout aussi brièvement- soulevée ce 14 août : la franchir ouvrirait la route d'un retracement du zénith historique des 72.800Pts

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