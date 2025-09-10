 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : s'envole de 0,87%, record de clôture à 43.837
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 08:59

(Zonebourse.com) - L'incertitude politique ne déplait pas aux investisseurs nippons : le Nikkei s'envole de 0,87%, inscrivant un record de clôture à 43.837 (l'indice finit au zénith du jour) mais pas historique (44.180 la veille).
La principale résistance oblique moyen terme gravite désormais vers 45.200, ce serait le prochain objectif le plus immédiat


  • Le siège du groupe pharmaceutique Novo Nordisk à Bagsvaerd, près de Copenhague, au Danemark, le 5 février 2025 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )
    Novo Nordisk supprime 9.000 postes à travers le monde
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:32 

    Après des années fastes liées à la popularité de son traitement antidiabétique Ozempic, plébiscité sur les réseaux sociaux pour perdre du poids, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi supprimer 9.000 postes à travers le monde soit ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, à la Haye, le 25 juin 2025 ( ANP / SEM VAN DER WAL )
    Drones abattus en Pologne : Varsovie dénonce un "acte d'agression" de la Russie, Kiev juge que Poutine veut "tester l'Occident"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.09.2025 09:18 

    Les forces armées polonaises ont indiqué avoir mené des interceptions de drones "hostiles" entrés dans son espace aérien dans la nuit du 9 au 10 septembre. Le Premier ministre Donald Tusk dénonce "une provocation à grande échelle". Au cours d'une nouvelle nuit ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, emboîtant le pas à Wall Street au lendemain d'un triple record pour les indices américains, dans un marché soutenu par les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse de Paris ... Lire la suite

