Nikkei : s'effrite de -0,25% à 56.806Pts
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:11

Le Nikkei s'effrite de -0,25% à 56.806Pts après avoir engrangé un gain hebdo de 5% du 9 au 13 février.

Le Yen consolide de nouveau face au Dollar (-0,35% ce matin) mais cela ne rasure pas Tokyo.
Le Nikkei n'est cependant pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 57.330.
En cas de refranchissement des 57.000, l'objectif redeviendrait "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 restent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars)

