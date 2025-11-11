 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 110,21
+0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nikkei : s'effrite de 0,14% vers 50.842
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 11:59

Le Nikkei s'effrite de 0,14% vers 50.842 : le support psychologique des 50.000Pts a de nouveau été préservé mais la construction graphique reste fragile.
Il reste des 'gaps' à combler, comme celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des secouristes transportent des bateaux pneumatiques pour évacuer des habitants près de Tuguegarao, au nord de Manille, alors que les eaux de crue continuent d'inonder les maisons en raison des fortes pluies provoquées par le super typhon Fung-wong, le 11 novembre 2025 aux Philippines ( AFP / John Dimain )
    Philippines: le typhon Fung-wong fait 25 morts, Taïwan en alerte
    information fournie par AFP 11.11.2025 13:21 

    Des secouristes philippins équipés de pelleteuses et de tronçonneuses ont commencé mardi à nettoyer les zones dévastées par le typhon Fung-wong, profitant de la décrue dans les villages inondés, où le bilan s'élève à 25 morts. Fung-wong, qui a entraîné l'évacuation ... Lire la suite

  • Des réfugiés ayant fui le Soudan attendent devant le bureau d'enregistrement de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans le camp de Tiné, au Tchad, le 9 novembre 2025 ( AFP / Joris Bolomey )
    "Le sang coulait encore": le calvaire des réfugiés d’El-Facher arrivés au Tchad
    information fournie par AFP 11.11.2025 13:01 

    Après 11 jours de trajet, Mounir Abderahmane atteint enfin le camp de Tiné, dans la province du Wadi Fira au Tchad, après avoir fui El-Facher, au Soudan, le 25 octobre. Lorsque des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont envahi la ville, il veillait ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street vue sans direction, inquiétudes sur la "tech" en attendant la fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 11.11.2025 12:57 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sans direction mardi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, les inquiétudes concernant la valorisation élevée du secteur technologique refaisant surface, alors que les investisseurs attendent par ailleurs avec impatience ... Lire la suite

  • VICAT : Le mouvement reste haussier
    VICAT : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.11.2025 12:54 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank