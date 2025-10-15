 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Nikkei : reprend +1,7% vers 47.650Pts
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 08:38

Le Nikkei fait aujourd'hui abstraction des tensions sino-américaines et rebondit de +1,7% après les -2,58% de mardi : l'indice remonte d'un 'plus bas' de 46.910 vers 47.650.
L'indice est allé chercher 47.775 en séance, non loin du 'gap' baissier de la veille : 47.962.
Inversement, le prochain objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 45.778Pts du 3 octobre (et ex-zénith du 25 septembre).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank