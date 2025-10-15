Nikkei : reprend +1,7% vers 47.650Pts
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 08:38
L'indice est allé chercher 47.775 en séance, non loin du 'gap' baissier de la veille : 47.962.
Inversement, le prochain objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 45.778Pts du 3 octobre (et ex-zénith du 25 septembre).
