Nikkei : repli modéré (-1,3%) après 4 records la semaine passée (et 4% de gain)
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 09:13
Le gain annuel dépasse les 16% en 8 semaines, soit plus de 2% de progression par semaine, la guerre survient au moment où le surachat était à son apogée.
Tester l'objectif des 60.000 avant la fin de l'année fiscale (31 mars) semblait une formalité vendredi matin cela pourrait devenir beaucoup plus compliqué vu la situation au Proche Orient : il faut désormais regarder si le Nikkei préserve les supports suivants : 57.421 ("gap" du 24 février), 54.253, "gap" du 6 février, puis 54.000, support oblique long terme, issu du plancher des 31.000 du 7 avril 2025.
A lire aussi
-
par Suban Abdulla L'activité dans le secteur manufacturier britannique a augmenté le mois dernier et les commandes à l'exportation ont connu leur plus forte hausse en quatre ans et demi, selon une enquête publiée lundi qui montre une croissance soutenue en ce ... Lire la suite
-
Le pétrole et le gaz flambent lundi, le conflit engagé par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ce week-end faisant redouter des perturbations de l'offre, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution de la crise. Vers 08H45 GMT, le ... Lire la suite
-
Les actions du secteur du voyage chutent en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran qui perturbe les vols
par Byron Kaye, Hollie Adams et Julie Zhu Les actions du secteur du voyage ont fortement chuté lundi, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les vols dans le monde entier, forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient ... Lire la suite
-
Le Salon international du mobile (MWC) ouvre ses portes lundi à Barcelone pour une nouvelle édition qui verra l'intelligence artificielle (IA) dans les télécoms et les questions de souveraineté figurer en tête des discussions. L'événement, haut lieu de rendez-vous ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer