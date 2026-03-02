 Aller au contenu principal
Nikkei : repli modéré (-1,3%) après 4 records la semaine passée (et 4% de gain)
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 09:13

Malgré l'embrasement au Proche Orient, un pétrole à 10%, le Nikkei consolide mollement (-1,35% à 58.057Pts) après un 4 sur 4 à la hausse, 4 records consécutifs, et un score de 4% hebdo (pour un gain mensuel de 11,3%) et une clôture historique à 58.853Pts..
Le gain annuel dépasse les 16% en 8 semaines, soit plus de 2% de progression par semaine, la guerre survient au moment où le surachat était à son apogée.
Tester l'objectif des 60.000 avant la fin de l'année fiscale (31 mars) semblait une formalité vendredi matin cela pourrait devenir beaucoup plus compliqué vu la situation au Proche Orient : il faut désormais regarder si le Nikkei préserve les supports suivants : 57.421 ("gap" du 24 février), 54.253, "gap" du 6 février, puis 54.000, support oblique long terme, issu du plancher des 31.000 du 7 avril 2025.

