Nikkei : repli limité (-0,6%) malgré krach obligataire information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Le Nikkei recule de -0,6% vers 37.300 et finit la séance au plus bas.

La volatilité intraday a été faible (0,8%), ce qui contraste depuis plusieurs jours avec la déconfiture -qui mérite désormais le qualificatif de krach- du marché obligataire (le '40 ans' affiche le pire rendement de son histoire, le '30 ans' ses pires niveaux du 21ème siècle), comme si les 2 compartiments étaient déconnectés.

La réalité, c'est que la BoJ est également le plus gros actionnaire du marché japonais, en tant que plus gros détenteur d'ETF actions.

En cas de repli ultérieur, le Nikkei devrait retrouver du soutien vers 36.978Pts, avec le comblement du 'gap' du 8 mai puis 36.930, seuil de résistance du 2 au 7 mai.







