Nikkei: renoue avec les 38.000 en intraday, peut viser 38450 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Le Nikkei accélère à la hausse: il rajoute +1,20% au gain de 0,92% de la veille et en termine à 37.845 à l'issue d'une séance qui voit l'indice refranchir en force l'ex-support des 37.800 et se hisser brièvement vers 38.004.

La prochaine étape sera le comblement du 'gap' des 38.061 du 27 février puis le test de l'ex support des 38.450 des 15 et 17 janvier puis 3 février dernier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.