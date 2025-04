Nikkei : remonte de -7% vers -2,96% information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 08:49









(CercleFinance.com) - Au lendemain de l'une des plus spectaculaires hausses de l'histoire (+9,1% à 34.610), le Nikkei consolide de -2,96% vers 33.55.

Un quart des gains seulement est reperdu mais l'entame de séance a été bien plus négative avec -7% vers 33.027Pts.

Le Nikkei se maintient aisément au-dessus du plancher des 31.450 du 5 août 2024 ('krach du carry trade') survenu le 7 avril... et le bilan sur 5 séance, c'est un quasi équilibre (-0,5%).

L'indice reste sur une dynamique de rebond et le prochain objectif consistera à combler le 'gap' des 35.600 du 2 avril (qui coïncide avec l'ex-plancher du 11/9/2024)... mais attention au Yen qui s'envole vers 143 face au $.

En cas de rechute sous 30.500 (ex-zénith du 16 février et 15 septembre 2021), le Nikkei pourrait chuter vers 27.000, plancher du 20/08/2021.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.