Nikkei : recule de -1,16% finit la semaine au plus bas, perte hebdo de -3,1%
13/03/2026

La bourse de Tokyo accuse le coup d'un baril qui reste proche des 100$ et rechute de -1,16% vers 53.820, ce qui porte la perte hebdo à -3,1%
Mais le repli a été plus appuyé à la mi-séance avec -2,15% vers 53.287 : en cas de rechute ultérieure sous 52.730E, le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

