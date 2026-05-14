Nikkei : record absolu à 63.800, puis rechute de -0,98% et clôture à 62.654
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 10:52
Le Nikkei affichait à l'heure du déjeuner un score fleuve de 26,2% depuis le 1er janvier... mais la cession de l'après midi a vu le vent tourner, et l'indice Nikkei faire un virage à 180° pour finir au plus bas, à 62.254, en repli de -0,98%.
Le Nikkei devra un jour ou l'autre revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.
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