Nikkei : record à 51.412, +5,4% en 4 séances, +65% depuis le 7 avril
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 09:34
L'objectif psychologique des 50.000Pts a été 'traversé' sans même marquer une pause décelable et aucun retour sous ce seuil ne se dessine, le sommet du canal ascendant inauguré le 7 avril dernier vers 31.100 est percé par le haut, avec le franchissement des 50.800 : le 'ciel devient la limite'.
Le Nikkei vient d'ouvrir un nouveau 'gap' au-dessus des 50.365 qui s'ajoute à celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.
A lire aussi
-
Un léger ralentissement, mais une dynamique qui se confirme à rebours du reste de la zone euro: la croissance de l'économie en Espagne a atteint 0,6% au troisième trimestre, profitant d'un contexte porteur qui suscite toujours l'admiration de ses voisins européens ... Lire la suite
-
Israël a annoncé mercredi reprendre le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après avoir mené des frappes qui ont fait plus de cent morts, selon la Défense civile et des hôpitaux, en représailles à l'attaque mortelle contre un de ses soldats. Mercredi matin, des ... Lire la suite
-
BASF: recul moins ample que prévu du résultat d'exploitation au 3eme trimestre dans un marché difficile
Le géant allemand de la chimie BASF a fait état mercredi d'une légère baisse de son résultat d'exploitation (EBITDA) au troisième trimestre, qui dépasse cependant les attentes malgré la faiblesse de la demande mondiale et des effets de change défavorables. L'EBITDA ... Lire la suite
-
Les électeurs néerlandais se rendent aux urnes mercredi pour des élections législatives anticipées qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe. Les sondages suggèrent que Geert Wilders, figure de proue anti-immigration ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer