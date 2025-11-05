 Aller au contenu principal
Nikkei : rechute jusque sur 49.073, 'gap' des 50.365 comblé
05/11/2025

Le Nikkei dévisse de -2,5% vers 50.212 après après avoir rechuté jusque sur 49.073
Le support psychologique des 50.000Pts a été préservé au final mais l'indice a refermé le 'gap' des 50.365, et il lui reste à combler celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

