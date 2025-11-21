 Aller au contenu principal
Nikkei : rechute de -2,4% vers 48.625
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 09:20

Le Nikkei rechute de -2,4% vers 48.625 : il efface presque intégralement les +2,65% gagnés la veille, à l'issue d'une séance qui avait vu l'indice buter sur l'ex-plancher des 50.250 des 28 octobre, 5, 7 puis 17 novembre.
La hausse de jeudi ressemblait à un 'trop vite, trop fort', et le petit miracle n'a pas duré et le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 48.140 du 18 octobre, puis 45.778Pts du 3 octobre.

