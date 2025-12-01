 Aller au contenu principal
Nikkei : rechute de -1,9% vers 49.303
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 10:00

Le Nikkei entame le mois de décembre sur une note négative de de -1,9% vers 49.303 , repli qui survient après un gain hebdo de +3,2%.
Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 48.140 du 18 octobre, puis 45.778Pts du 3 octobre.

