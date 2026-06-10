Nikkei : rechute de -1,9%, retombe sous les 64.000

Les 2,17% repris la veille demeurent de l'ordre du sursaut technique : le Nikkei rechute de -1,9% et retombe largement en dessous de l'ex zone support des 65.150Pts, puis du palier des 64.00.

L'indice a perdu jusqu'à -2,5% en séance et touché un plus bas à 63.733Pts, niveau équivalent à la résistance du 14 mai et très proche de l'ex-gap des 63.432 du 22 mai.

L'indice va devoir préserver les 63.500 -support oblique court terme- au risque de rechuter vers 59.805, plancher du 25 mai.