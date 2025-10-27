Nikkei : pulvérise ses records absolus avec +2,5% à 50.550, +6% en 6 séances
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 10:11
L'objectif psychologique des 50.000Pts est 'traversé' sans même marquer une pause décelable : les investisseurs sont dans l'attente de la présentation d'un plan de relance keynésien qui creusera profondément les déficits... ce qui est le cadet des soucis de la bourse de Tokyo.
Le Nikkei matérialise un mini-krach haussier en laissant plusieurs 'gaps' à combler : celui des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre.
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - Exosens : croissance trimestrielle portée par le dynamisme du marché de la défense
(AOF) - Exosens (+0,74%, à 47,85 euros) progresse à la faveur d'une performance solide au troisième trimestre 2025, portée par la dynamique favorable des marchés finaux de la défense. Dans une note publiée ce matin, Stifel fait savoir que le chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
Donald Trump, qui est arrivé lundi au Japon, s'est montré résolument optimiste avant sa rencontre cruciale jeudi avec le président chinois Xi Jinping, censée résoudre le différend commercial avec la Chine. Il a aussi répété, avec une certaine insistance, qu'il ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer