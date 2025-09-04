Nikkei : puissant rebond de +1,5% vers 42.580 grâce aux technos
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 08:57
Avec un zénith en séance à 42.608, le Nikkei a manqué de peu le comblement du 'gap' des 42.611 du 29 août... et termine au contact de l'oblique baissière court terme.
La résistance suivante se dessine vers 42.830Pts.
