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Nikkei : prend soudain en compte les taux à 3%, et perd...-3%
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 09:56
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Après avoir littéralement "ignoré" la progression inexorable du rendement du "10 ans" japonais au contact puis au-delà de la barre symbolique des 3,00% (jusqu'à 3,02% ce matin), la bourse de Tokyo décroche de -3% en séance (64 215) avant d'en terminer en repli de -2,85% vers 64 325.

Le Nikkei a effectué le comblement du "gap" des 64 240 du 4 août et il se dirige vers le test du support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).

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