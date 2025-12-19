Nikkei : perd 1,03%, reprend 1,03%, en repli de -2,3% en hebdo
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 10:05
Il se repositionne en revanche au-dessus du petit palier de soutient des 49.300 du 1er décembre.
Les prochains objectifs seraient le comblement de 2 "gap" à respectivement 48.140 d(u 17 octobre) puis 48.448 (du 5 octobre).
