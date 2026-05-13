Nikkei : nouveau record de clôture haut la main à 63.272Pts
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 09:26
Le Nikkei affiche un score fleuve de 25,6% depuis le 1er janvier (soit une pente de 75% en annualisé) mais l'indice devra un jour ou l'autre revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.
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