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Nikkei : nouveau record absolu à 66.428, finit à 64.999 ( 0,0005%)
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 09:34

Tokyo avait réalisé une entame de séance tonitruante : 65.778 (record absolu) dès l'ouverture, puis nouveau zénith à 66,428 ( 2,2% après 3 minutes de cotations, dans le sillage de Micron) prolongeant le rallye "FOMO" ( 6.000Pts en 5 séances), ce qui portait le gain annuel à 32%.

Mais l'indice a tout reperdu au long de la séance et termine très exactement au plus bas du jour, à 64.999, soit une "hausse" de 0,0005%.

La flambée de la "tech" continue d'occulter totalement la flambée du pétrole et des matières premières dans un pays qui importe tout, et notamment l'essentiel de son énergie qui provient des pays du Golfe.

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