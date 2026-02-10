 Aller au contenu principal
Nikkei : nouveau record absolu, 6,2% en 48H, 48% en 1 an
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:08

Le Nikkei fuse à la hausse de près de 3% en intraday pour établir un nouveau record absolu à 57.960: le gain final reste de 2,3% (à 57.650) : le mini-krach haussier post électoral se poursuit et dépasse 6,2% en 48H en 48H, le gain annuel atteint 15%.

Le Nikkei n'est pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 57.330, : la dernière oscillation entre 52.650 et 54.750 validait un objectif de 56.850 qui est largement dépassé dès ce mardi, l'indice affiche un score de 48% sur 1 an, battu seulement par l'or et l'argent.
Passé les 57.000, l'objectif devient "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 semblent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars prochain).

