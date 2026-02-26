 Aller au contenu principal
Nikkei : nouveau doublé record intraday/clôture, teste 59.332 ( 17% en 2 mois)
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:26

Le Nikkei a bondit de 1,3% en matinée pour inscrire un nouveau doublé historique intraday/clôture à 59.332 et à 58.753Pts respectivement, soit un gain final de 0,3%.
Le Nikkei s'éloigne encore de son "gap d'évasion" entre 54.253 et 55.018 du 6 au 9 février, comme pour conjurer le risque d'un "pullback" alors que le gain annuel dépasse les 17% en 8 semaines, soit plus de 2% de progression par semaine, soit 105 à 110% en rythme annuel.
Et Tokyo fait pâle figure en comparaison de Séoul qui atteint 54% en moins de 2 mois, soit presque 7% par semaine.
Tester l'objectif des 60.000 pour le Nikkei devient une formalité avant la fin de l'année fiscale (31 mars): cela pourrait être chose faite dès ce 27 févier !

