Nikkei : minikrach haussier de 4%, sans raisons évidentes
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 08:41

Après un mois de janvier qui s'est soldé par un gain de 6%, février pourrait s'imposer comme le mois de tous les records, malgré des taux encore en hausse ce matin ?

L'envolée de ce 3 février, que personne n'a vu venir, est étourdissante : l'indice Nikkei a explosé de près de 4 % ( 3,92%) pour clôturer 54.720, bien au-delà du précédent zénith des 54.340 (un plus haut a été inscrit ce matin à 54.782, au-delà de la barre des 4%).

Tokyo a succombé à un véritable "FOMO" et les explications avancées par les observateurs sont assez fumeuse (accalmie sur le front des métaux précieux, hausse de la "tech" à Wall Street... alors que les gains s'étagent entre 0,5 et 0,7%).

Le Nikkei a enregistré ainsi sa plus forte hausse quotidienne depuis le 25 octobre, sans même qu'on puisse relier cet écart à la détente du Yen... qui ne bouge pas, et encore moins à une détente des taux puisque le "10 ans" affiche 2Pts à 2,259%, la 3ème pire clôture depuis juillet 1997.

Le risque de double-top sous 54.340 semble s'éloigner et le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

