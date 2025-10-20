Nikkei : mini-krach haussier de +3,37% à 49.185
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 09:16
avait été décevant le Nikkei s'offre un véritable mini-krach haussier de +3,4% et inscrit haut la main sa meilleure clôture de l'histoire à 49.185Pts, avec de surcroît une clôture au plus haut du jour.
Le franchissement des 47.000 semble écarter le scénario d'un double-sommet 'en pince' mais un fois testé les 50.000 (l'objectif que tout le monde a en tête), le Nikkei devrait revenir combler le 'gap' des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre
