Nikkei : jusqu'à -5% en intraday, -3,9% en clôture à 31.756 information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 08:54









(CercleFinance.com) - Après -7,8% lundi (-17,6% en 6 séances) puis un rebond de +6% mardi, le Nikkei rechute de -3,9% vers 31.756 (après 31.258 au plus bas).

Ceci n'invalide pas le signal baissier déclenché par l'enfoncement du plancher des 31.450 du 5 août 2024 ('krach du carry trade') survenu le 7 avril.



En cas de rechute sous 30.500 (ex-zénith du 16 février et 15 septembre 2021), le Nikkei pourrait chuter vers 27.000, plancher du 20/08/2021.





