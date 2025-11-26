 Aller au contenu principal
Nikkei : gagne jusqu'à +2,25% en séance, finit à +1,85%
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 11:11

Le Nikkei qui s'était montré timide mardi (rebond de 0,07% vers 48.660 malgré +2,6% sur le Nasdaq la veille) se réveille ce mercredi avec un gain de +1,85% vers 49.560, et s'est même hissé jusque vers 49.750 en séance (+2,25%).
Même si le Nikkei a renoué avec ses niveaux du 20 novembre (entraday ce 25/11), le cycle de consolidation n'est pas invalidé et le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 48.140 du 18 octobre, puis 45.778Pts du 3 octobre.

