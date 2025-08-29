Nikkei : finit sur un gain mensuel de +4% information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 09:04









(Zonebourse.com) - Nikkei termine la semaine sur une consolidation de -0,25%: vers 42.720 mais conserve une avance de +0,2% en 'hebdo' et finit août sur un gain mensuel de +4%.

Le récent zénith des 43.715Pts semble facilement accessible mais la tension des taux longs demeure bien présente avec un '30 ans' et un '40 ans' au contact de leurs plus haut historiques, au-delà des 3,20 et 3,40% respectivement.





