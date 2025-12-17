Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Mercosur: Le Parlement européen vote pour un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles
information fournie par Reuters•17/12/2025 à 06:43
Une session de vote au Parlement européen à Strasbourg
Le Parlement européen a voté mardi en faveur d'un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et le marché commun sud-américain du Mercosur.
(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)
