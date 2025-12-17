valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé mardi que son conseil d'administration avait élu Eric Vial en qualité de président, en remplacement de Dominique Lefebvre, avec une prise de fonctions prévue le 1er janvier 2026.

* AIRBUS AIR.PA , DASSAULT AVIATION AM.PA - Une réunion entre les ministres de la Défense française, allemand et espagnole la semaine dernière n'a pas permis de trouver une solution pour sauver leprojet européen d'avion de combat du futur (SCAF), ont déclaré mardi des sources proches du dossier.

* PERNOD RICARD PERP.PA a annoncé mardi la signature d'un accord définitif avec le groupe Trinchero Family Wine and Spirits portant sur la cession des marques de vins effervescents Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX aux Etats-Unis.

* ADP ADP.PA a publié mardi un trafic du groupe en hausse de 5,9% pour le mois de novembre.

* VINCI SGEF.PA a dit mardi que le trafic de Vinci Autoroutes a reculé de 3,4% en novembre.

