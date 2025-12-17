 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 07:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé mardi que son conseil d'administration avait élu Eric Vial en qualité de président, en remplacement de Dominique Lefebvre, avec une prise de fonctions prévue le 1er janvier 2026.

* AIRBUS AIR.PA , DASSAULT AVIATION AM.PA - Une réunion entre les ministres de la Défense française, allemand et espagnole la semaine dernière n'a pas permis de trouver une solution pour sauver leprojet européen d'avion de combat du futur (SCAF), ont déclaré mardi des sources proches du dossier.

* PERNOD RICARD PERP.PA a annoncé mardi la signature d'un accord définitif avec le groupe Trinchero Family Wine and Spirits portant sur la cession des marques de vins effervescents Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX aux Etats-Unis.

* ADP ADP.PA a publié mardi un trafic du groupe en hausse de 5,9% pour le mois de novembre.

* VINCI SGEF.PA a dit mardi que le trafic de Vinci Autoroutes a reculé de 3,4% en novembre.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XI0FX

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADP
129,500 EUR Euronext Paris -1,15%
AIRBUS
192,960 EUR Euronext Paris -1,61%
CREDIT AGRICOLE SA
17,240 EUR Euronext Paris +0,50%
DASSAULT AVIATION
268,600 EUR Euronext Paris -1,32%
PERNOD RICARD
76,900 EUR Euronext Paris +0,81%
VINCI
120,450 EUR Euronext Paris +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank