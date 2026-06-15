Le Nikkei explose de 5% à 69.317, nouveau record à 69.682, 1.000Pts au-delà du précédent record de 68.524 du 3/6.

Oubliez la hausse du taux directeur à 1%, seul compte l'impact psychologique de l'annonce triomphale du "deal" (il n'existe rien de tel, l'Iran est juste d'accord sur le principe d'entamer des négociations pour parvenir à un accord qui satisfasse les 14 conditions de Téhéran qui sont connues depuis plus de 2 mois et n'ont jamais varié... et sont totalement inacceptable par les US et Israël).

Mais rien ne peut freiner un marché qui veut -non pas grimper- mais s'envoler dans la stratosphère en mode "turbo-FOMO" : pour parfaire le bonheur de l'investisseur japonais, le TOPIX termine à "4.000" après avoir établi un nouveau record à 4.032 en intraday.

Il illustre à la perfection le schéma du double-top potentiel, après un zénith à 4.015 le 3 juin dernier.