Nikkei : entame de semaine positive de 0,4%, malgré taux figés vers 2,5%
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 09:28
N'oublions pas que le Nikkei est parvenu à inscrire un record à 60.904 lundi dernier avec des taux à 10 ans proches de 2,400%, comme si l'inflation et les risques de pénurie de carburant n'avaient aucune importance pour les entreprises et les consommateurs nippons ! .
Une seconde clôture sous 59.600 indique une fragilisation de la tendance avec plusieurs "gaps" à combler et notamment ceux laissé béants à 58.765 (du 13 avril), puis 53.916 (du 7 avril).
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