Nikkei : dévisse jusqu'à -5% en intraday, -3,6% à 54.245
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 09:35
L'indice referme le "gap" 54.253,du 6 février. et menace les 54.000, le support oblique long terme, issu du plancher des 31.000 du 7 avril 2025 et pourrait ensuite cenir refermer le "gap" des 51987 du 12 janvier.
A lire aussi
-
De longues queues de véhicules ont pu être observées devant les stations essence en Birmanie mercredi, certaines d'entre elles étant fermées alors que les réserves s'assèchent en raison de la guerre au Moyen-Orient. Les attaques conjointes entre les Etats-Unis ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite
-
Dassault Aviation a vu son bénéfice net et ses ventes progresser en 2025 grâce au succès du Rafale à l'export et malgré un contexte "incertain", au moment où des dissensions font craindre l'abandon d'un projet emblématique d'avion de combat. Le bénéfice net du ... Lire la suite
-
Face aux bombardements menés par Israël et les Etats-Unis contre le régime de Téhéran, les joueurs iraniens de l'Arya Football Club de Los Angeles oscillent entre politique et passion du sport.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer