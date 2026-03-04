 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : dévisse jusqu'à -5% en intraday, -3,6% à 54.245
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 09:35

L'embrasement au Proche Orient, ignoré lundi, déstabilise soudain la bourse de Tokyo (avec un pétrole à 84$) : le Nikkei corrige soudainement jusqu'à -5% en intraday (53.618), de -3,6% à 54.245 au final.
L'indice referme le "gap" 54.253,du 6 février. et menace les 54.000, le support oblique long terme, issu du plancher des 31.000 du 7 avril 2025 et pourrait ensuite cenir refermer le "gap" des 51987 du 12 janvier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank