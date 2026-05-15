Nikkei : début en hausse, se retourne brutalement et perd 2% à 62.410
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 10:35
L'indice accélère à la baisse lors de la cession d'après-midi et perd au final -2% à 61.410, soit un repli hebdo de -2,1%.
Le Nikkei affichait à l'heure du déjeuner un score fleuve de 26% depuis le 1er janvier... mais la cession de l'après midi a vu le vent tourner, et l'indice Nikkei n'affiche plus que 22% à la veille du weekend.
Le Nikkei devra un jour ou l'autre revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.
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