Nikkei : consolide de -0,45% après 3 records et +7,5% en 4 séances
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:25

Après son 3ème record historique de clôture consécutif inscrit mardi à 47.950, et un gain +7,5% en 4 séances, puis de +20% depuis le 1er janvier (gain intégralement réalisé depuis le 7 juillet dernier), le Nikkei marque une pause (-0,45%) vers 47.735, clôturant près des plus bas du jour.
La séance a été peu volatile avec moins de 0,8% d'écart par rapport au zénith intraday de 48.180Pts et l'objectif des 50.000 reste à portée de main avec la nouvelle 1ere Ministre Sanae Takaichi opposée à une hausse des taux au Japon.

