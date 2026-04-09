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Nikkei : consolidation marginale de -0,83% après 5,4% la veille
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:00

En dépit du flot de mauvaises nouvelles de la veille, de bombardements pareils aux jours précédents -malgré le cessez le feu-, de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les marchés font comme s'ils n'avaient rien vu et rien entendu et le Nikkei ne cède que -0,83% (à 55.877) sur les 5,4% gagnés la veille. Ce furent 6 semaines de consolidation effacées d'un coup : la ruée à l'achat ne calcule pas l'impact réel de la guerre à moyen terme... si jamais la paix tient au long des 15 jours de trêve.
Le Nikkei devrait revenir combler le "gap" des 53.913 ouvert mercredi mais nous observons un rare exemple de "tête/épaules" validée sans aucune ambiguïté (54.500/59.300/55.400) par la cassure de la "ligne de cou" (52.200) qui ne "fonctionne pas" (l'objectif était 48.500 au minimum).

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