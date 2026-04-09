Nikkei : consolidation marginale de -0,83% après 5,4% la veille
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:00
Le Nikkei devrait revenir combler le "gap" des 53.913 ouvert mercredi mais nous observons un rare exemple de "tête/épaules" validée sans aucune ambiguïté (54.500/59.300/55.400) par la cassure de la "ligne de cou" (52.200) qui ne "fonctionne pas" (l'objectif était 48.500 au minimum).
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