Nikkei : après un 5/5 à la hausse, décroche de -2,55%

Une brusque correction de -2,55% (vers 67,460) survient après un 5 sur 5 à la hausse et un gain cumulé de 5,35% en 5 séances).

Le franchissement de la résistance des 68.800 (ex zénith du 15 juillet dernier) survenu la veille semblait prometteur et cela s'avère être un "bull trap".

Mais l'effacement des 68.800 (qui ouvrait la route du retracement du zénith des 72.800Pts) comportait des aspects assez étranges : les investisseurs faisaient mine d'ignorer des taux longs flirtant avec 3% (un record de 30 ans), des déficits abyssaux, un Yen qui survit à coup d'espoirs d'intervention de la FED... et un regain de tension au Proche Orient.

Tout cela était ignoré la veille et semble soudain pris en compte ce 18 août, ce qui entraine le comblement du "gap" des 67.569 du 12 août et pourrait préfigurer une rechute sur le palier de soutien des 66.000 du 5 au 7 août.