Nikkei : après +6% en 6 séance, ne cède même pas 0,6%
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 11:00
L'objectif psychologique des 50.000Pts est 'traversé' sans même marquer une pause décelable : les investisseurs sont dans l'attente de la présentation d'un plan de relance keynésien qui creusera profondément les déficits... ce qui est le cadet des soucis de la bourse de Tokyo.
Le Nikkei matérialise un mini-krach haussier en laissant plusieurs 'gaps' à combler : celui des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre.
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) Le titre TUI AG a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants. La zone de soutien des 7.38 EUR actuellement testée pourrait faciliter un rebond, au moins technique en direction des 8.2 EUR. ... Lire la suite
-
Alimentée par les eaux anormalement chaudes des Caraïbes, la tempête Melissa s'est muée en ouragan de catégorie 5 ne se déplaçant qu'à toute petite vitesse, une combinaison qui pourrait amplifier ses effets, entre vents virulents et pluies diluviennes. Les scientifiques ... Lire la suite
-
(AOF) - Jefferies a confirmé sa recommandation à l’Achat sur le titre Forvia , tout en relevant légèrement son objectif de cours de 13,35 à 14,20 euros. Les analystes estiment que si les ventes du troisième trimestre ont été un peu décevantes, les segments à plus ... Lire la suite
-
Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky prévoit deux à trois ans de combats supplémentaires contre la Russie et demande le soutien financier de l'Europe
Kiev a besoin d'un "soutien stable" et de long terme car "on ne sait pas si Poutine relancera une agression ou non après la fin de cette guerre", a estimé le président ukrainien. L'Ukraine ne va pas se "battre pendant des décennies", a assuré mardi 28 octobre Volodymyr ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer