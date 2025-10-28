 Aller au contenu principal
Nikkei : après +6% en 6 séance, ne cède même pas 0,6%
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 11:00

Le Nikkei ne recède que -0,58% après les +2,5% gagnés la veille, et en cumul de +6% en 6 séances.
L'objectif psychologique des 50.000Pts est 'traversé' sans même marquer une pause décelable : les investisseurs sont dans l'attente de la présentation d'un plan de relance keynésien qui creusera profondément les déficits... ce qui est le cadet des soucis de la bourse de Tokyo.
Le Nikkei matérialise un mini-krach haussier en laissant plusieurs 'gaps' à combler : celui des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre.

