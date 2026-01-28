 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : 95% du temps en repli (flambée du Yen) mais finit stable in extremis
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 09:49

En repli durant 95% de la séance -flambée du Yen oblige- le Nikkei finit in extremis dans le vert, sur un gain symbolique de 0,05% à 53.358 et en termine au "plus haut du jour" : cela ne suffit toujours pas pour combler le "gap" baissier ouvert lundi sous 53.603Ps.
L'ébauche de double-top sous 54.340/54.000 constitue toujours un risque de correction et le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 51.887 du 11 janvier puis celui des 50.534 du 2 janvier.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire et les 5% du Yen face au $ rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank