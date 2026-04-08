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Nikkei : 6 semaines de baisse effacées d'un coup, à 56.308Pts
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 10:45

Le Nikkei matérialise un mini-krach à la hausse ( 5,4% à 56.308Pts) et efface d'un coup 6 semaines de consolidation pour revenir à 5% de son sommet historique (59.330) tandis que le Topix ( 3,3%) revient à seulement 4% de son record des 3.915.
Le monde a complètement changé en 5 semaines et l'approvisionnement énergétique de la planète (pétrole, gaz, ammoniac, hélium, etc.) mettra des années à retrouver ses niveaux d'avant 28 février mais le soulagement est tel que la ruée à l'achat ne calcule pas l'impact réel de la guerre à moyen terme... si jamais la paix tient au long des 15 jours de trêve.
A la moindre alerte, le Nikkei reviendra combler le "gap" des 53.913 ouvert en début de nuit, et nous observons un rare exemple de "tête/épaules" validée sans aucune ambiguïté (54.500/59.300/55.400) par la cassure de la "ligne de cou" (52.200) qui ne "fonctionne pas" (l'objectif était 48.500 au minimum).

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