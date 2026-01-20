Nikkei : 4ème séance de repli, retombe sous 53.000
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 10:58
Si les acheteurs reprenaient la main, le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
A lire aussi
-
Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite
-
Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite
-
Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite
-
Y aura-t-il un procès en Belgique dans le dossier Lumumba? La famille de l'ex-Premier ministre congolais assassiné a dit mardi son espoir d'obtenir enfin "justice et vérité", lors d'une audience judiciaire cruciale à Bruxelles, soixante-cinq ans après les faits. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer